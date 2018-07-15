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Стал известен список вип-персон на финале ЧМ
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Стал известен список вип-персон на финале ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ряд знаменитостей посетит финальный матч чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Как информирует французский портал GFFN, игру между Францией и Хорватией посетят следующие личности:президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, глава ФИФА Джанни Инфантино. Список вип-персон, приглашенных на матч, включает в себя экс-президента Франции Николя Саркози, бывшего тренера сборной Франции Лорана Блана и экс-тренера "Арсенала" Арсена Венгера.
Также на матче будет присутствовать ряд известных игроков прошлого: Дидье Дрогба, Самюэль Это'О, Филипп Лам, Диего Марадона, Давор Шукер, Лилиан Тюрам, Франческо Тотти, Марсель Десайи. На финале также ожидается присутствие легкоатлета Усэйна Болта и рок-музыканта Мика Джаггера.
Матч Франция — Хорватия начнется в 18:00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии подарила Путину футболку сборной своей страны.
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