Стал известен список вип-персон на финале ЧМ

Ряд знаменитостей посетит финальный матч чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Как информирует французский портал GFFN, игру между Францией и Хорватией посетят следующие личности:президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, глава ФИФА Джанни Инфантино. Список вип-персон, приглашенных на матч, включает в себя экс-президента Франции Николя Саркози, бывшего тренера сборной Франции Лорана Блана и экс-тренера "Арсенала" Арсена Венгера.
Также на матче будет присутствовать ряд известных игроков прошлого: Дидье Дрогба, Самюэль Это'О, Филипп Лам, Диего Марадона, Давор Шукер, Лилиан Тюрам, Франческо Тотти, Марсель Десайи. На финале также ожидается присутствие легкоатлета Усэйна Болта и рок-музыканта Мика Джаггера.
Матч Франция — Хорватия начнется в 18:00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии подарила Путину футболку сборной своей страны.