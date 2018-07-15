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Газзаев: в финале мы увидим всю красоту и настоящую драму
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Газзаев: в финале мы увидим всю красоту и настоящую драму 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российский тренер и депутат Государственной думы Валерий Газзаев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Хорватии.
«Безусловно, каждый из участников встречи осознаёт, что подобный шанс может выпасть раз в жизни, и будет стремиться показать лучший футбол в своей карьере. Поэтому у обеих команд мотивация будет запредельной. Мы увидим всю красоту и настоящую драму, которая может быть возможна лишь в финале чемпионата мира», — сказал Газзаев в разговоре с RT.
Он также назвал своих претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2018.
«Скорее всего, титул получит кто-то из финалистов. Я бы назвал Луку Модрича и Антуана Гризманна, который однозначно является лидером своей команды. Тем не менее многое будет зависеть от результата и качества игры», — добавил специалист.
Финал ЧМ-2018 Франция — Хорватия пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00.
Ранее Кубок мира по футболу был доставлен на стадион «Лужники» в Москве.
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