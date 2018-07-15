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Водянова расплатилась за победу России
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Водянова расплатилась за победу России над Испанией 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Instagram
Российская супермодель и посол чемпионата мира от Нижнего Новгорода Наталья Водянова рассказала, что выполнила два обещания, которые сделала на случай победы сборной России в матче с Испанией.
«Долг платежом красен!» — написала Водянова в Instagram. Она рассказала, что перед матчем Россия — Испания на случай российской команды пообещала, во-первых, пожертвовать 1 млн рублей на развитие футбола в стране. «И я решила, что эти средства будут направлены на развитие дворового футбола и в частности турнира „Кожаный мяч“, — сообщила супермодель.
Второе данное Водяновой обещание — станцевать „Калинку-малинку“ перед финалом на „Лужниках“.
»Как говорится, получите и распишитесь!» — написала она.
>> Платье Натальи Водяновой затмило свою хозяйку
Напомним, сборная России по футболу впервые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова в домашнем турнире одержала победу над Саудовской Аравией, Египтом и Испанией, уступила Уругваю и Хорватии. Команда покинула турнир, однако эксперты и западная пресса восхитились выступлением россиян, а болельщики считают их игру очень достойной.
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