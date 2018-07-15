Путин сравнил успех ЧМ с Олимпиадой в Сочи

Президент встретился в Кремле с главой МОК. Чемпионат мира доказал гостеприимство России, заявил Томас Бах

"Очень приятно, что Вы приехали на финальный матч чемпионата мира по футболу, и у нас есть возможность встретиться, поговорить", — сказал Владимир Путин.

"Вы уже, наверное, видели оценки, которые дают специалисты, сами спортсмены. Надеюсь, нам удалось повторить успех проведения организации крупных международных спортивных соревнований, который мы уже однажды продемонстрировали при организации Олимпийских игр в Сочи", — заметил президент.

"Мне очень приятно иметь возможность с вами встретиться, поговорить о взаимодействии между российским национальным олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом", — сказал Путин.

"Для меня большая честь посетить Россию по случаю финальной игры чемпионата мира по футболу", — заверил Бах и поздравил с огромным успехом чемпионата мира. "И Россия, действительно, в очередной раз благодаря выдающимся организаторским способностям продемонстрировала, что в состоянии проводить такие крупные мероприятия", — похвалил он.