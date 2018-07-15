В России закрыли чемпионат мира по футболу

На стадионе «Лужники» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие актер Уилл Смит , американский певец Ники Джем и певица Эра Истрефи из Косово. Они исполнили гимн чемпионата мира Live It Up. Оперная певица Аида Гарифуллина спела «Калинку-Малинку», в номере также отметились талисман ЧМ Забивака и бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.

Мероприятие посетили более 80 тысяч зрителей, пришедших на стадион. Среди них президент России Владимир Путин , эмир Катара, где пройдет следующий чемпионат мира, Тамим бен Хамад Аль Тани, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Вслед за церемонией стартовал финальный матч между сборными Франции и Хорватии.