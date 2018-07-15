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В России закрыли чемпионат мира по футболу
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В России закрыли чемпионат мира по футболу 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
На стадионе «Лужники» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В мероприятии приняли участие актер Уилл Смит, американский певец Ники Джем и певица Эра Истрефи из Косово. Они исполнили гимн чемпионата мира Live It Up. Оперная певица Аида Гарифуллина спела «Калинку-Малинку», в номере также отметились талисман ЧМ Забивака и бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Мероприятие посетили более 80 тысяч зрителей, пришедших на стадион. Среди них президент России Владимир Путин, эмир Катара, где пройдет следующий чемпионат мира, Тамим бен Хамад Аль Тани, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Вслед за церемонией стартовал финальный матч между сборными Франции и Хорватии.
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