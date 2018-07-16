Фанаты отметили победу на ЧМ погромами

Французские болельщики отметили победу на ЧМ‐2018 погромами

Сотни тысяч французов вышли на улицы городов, чтобы отметить победу сборной своей страны на мундиале. Однако среди них нашлись и те, кто устроил беспорядки и конфликтовал с полицией. Об этом сообщила газета Le Parisien.

В частности, в районе Елисейских полей в Париже футбольные фанаты били витрины, кидали бутылки, ломали декорации. Стражи порядка применяли для их «успокоения» слезоточивый газ, а потом и водомет.

По информации радиостанции France Info, таким же образом полиции пришлось успокаивать празднующих в Лионе, которые кидали в них пустые банки недалеко от фан-зоны. Позже на место прибыли пожарные бригады, чтобы потушить подожженные мусорные баки.

В Марселе правоохранители остановили запуск дымовых снарядов и петард, использование которых запрещено. Семерых человек задержали.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. В первенстве участвовали команды из 32 стран. Финальный матч состоялся в московских «Лужниках» между сборными Хорватии и Франции. Победу со счетом 4:2 одержали французы. Они во второй раз в своей истории стали чемпионами. В прошлый раз им удалось завоевать этот титул в 1998 году.