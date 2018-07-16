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Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
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Французские болельщики отметили победу на ЧМ‐2018 погромами 

360tv.ru 1 час назад
Сотни тысяч французов вышли на улицы городов, чтобы отметить победу сборной своей страны на мундиале. Однако среди них нашлись и те, кто устроил беспорядки и конфликтовал с полицией. Об этом сообщила газета Le Parisien.
В частности, в районе Елисейских полей в Париже футбольные фанаты били витрины, кидали бутылки, ломали декорации. Стражи порядка применяли для их «успокоения» слезоточивый газ, а потом и водомет.
По информации радиостанции France Info, таким же образом полиции пришлось успокаивать празднующих в Лионе, которые кидали в них пустые банки недалеко от фан-зоны. Позже на место прибыли пожарные бригады, чтобы потушить подожженные мусорные баки.
В Марселе правоохранители остановили запуск дымовых снарядов и петард, использование которых запрещено. Семерых человек задержали.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. В первенстве участвовали команды из 32 стран. Финальный матч состоялся в московских «Лужниках» между сборными Хорватии и Франции. Победу со счетом 4:2 одержали французы. Они во второй раз в своей истории стали чемпионами. В прошлый раз им удалось завоевать этот титул в 1998 году.
Своеобразным образом поздравила свою сборную администрация музея Лувр. Работники «переодели» знаменитую Мона Лизу в форму национальной команды. Видоизмененный портрет Леонардо Да Винчи можно увидеть на официальной странице организации в Twitter.
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