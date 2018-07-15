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Путин примет участие в награждении победителя ЧМ
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Путин примет участие в награждении победителя ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин посетит игру между сборными Франции и Хорватии в финале чемпионата мира по футболу, передает ТВ Центр.
"15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу — 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники". Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата", — говорится в сообщении.
Финальную игру также посетят президенты 10 стран, в том числе французский лидер Эмманюэль Макрон и его хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович.
Матч за первое место в ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18:00 на московском стадионе "Лужники".
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