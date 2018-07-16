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Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
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Моуринью «разочаровался» в футболе после скандала в финале ЧМ 

Рамблер 4 часа назад
Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью «разочаровался» в футболе после пенальти, назначенного в финальном матче ЧМ между Францией и Хорватией. Об этом сообщает Russia Today.
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На 38-й минуте арбитр назначил 11-метровый после видеоповтора попадания мяча в руку хорвата Ивана Перишича.
«После такого пенальти я не думаю, что это мой вид спорта», — заявил тренер.
Он подчеркнул, что не поддерживает систему видеопомощи арбитрам (VAR) «в таком виде».
По мнению Моуринью, видеоповторы должны отслеживать «серьезные ошибки», но в ситуации с Перишичем «не было четко видно», что произошло.
Он подчеркнул, что Перишич не мог прыгать, держа руки по швам, когда в метре от него находился француз. Умысла в действиях хорвата Моуринью не увидел. Тренер отметил, что Перишич сделал это «нечаянно», и назначать пенальти «было необоснованно».
Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла хорватов со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич также критиковал назначенный пенальти. По его словам, его команда показывала «отличный футбол», но решение судьи «убило» игроков.
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