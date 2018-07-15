Путин приехал на финал ЧМ

Президент России Владимир Путин смотрит финальный матч чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники". Вместе с главой государства за ходом игры наблюдают глава ФИФА Джанни Инфантино, лидеры Франции и Хорватии Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович с супругами.
Президент России примет участие в церемонии награждения.
Как сообщала пресс-служба Кремля, финальный матч должны посетить президенты Абхазии, Армении, Белоруссии, Габона, Молдавии, Палестины, Судана, Южной Осетии, премьер-министры Венгрии, Киргизии, Республики Сан-Томе и Принсипи, а также эмир Катара.
В главную ложу приглашены также главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, вдова советского голкипера Льва Яшина Валентина, глава Южноамерианской конфедерации футбола Алехандро Домингес, глава УЕФА Александр Чеферин, глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре и глава Хорватского футбольного союза Давор Шукер.