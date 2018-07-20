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Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
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Акцию Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала» 

Lenta.ru 6 часов назад
Акция «Милиционер вступает в игру», организованная активистами Pussy Riot на чемпионате мира по футболу, воспринимается как некая фишка финала. Об этом в интервью «Спорт Экспресс» рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
При этом он отметил, что случившееся было крайне неприятным.
«Они наши соотечественники, а без уважения отнеслись к труду тысяч человек. Воспользовались полицейской формой и устроили акцию. С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот», — сказал Сорокин.
Он также рассказал, что к стюардам, которые не остановили активистов, применят дисциплинарные меры, однако случай уникальный.
«Люди просто надели форму. А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да, стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле», — добавил гендиректор оргкомитета «Россия-2018».
Ранее сообщалось, что активисты Pussy Riot, выбежавшие на поле в финальном матче чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии, получили 15 суток ареста. Участникам панк-группы удалось провести на газоне 30 секунд. Встречу пришлось прервать.
В финальном матче мундиаля, прошедшем 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», сборная Франции переиграла команду Хорватии со счетом 4:2.
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