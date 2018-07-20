Акцию Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»

Акция «Милиционер вступает в игру», организованная активистами Pussy Riot на чемпионате мира по футболу, воспринимается как некая фишка финала. Об этом в интервью «Спорт Экспресс» рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

При этом он отметил, что случившееся было крайне неприятным.

«Они наши соотечественники, а без уважения отнеслись к труду тысяч человек. Воспользовались полицейской формой и устроили акцию. С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот», — сказал Сорокин.

Он также рассказал, что к стюардам, которые не остановили активистов, применят дисциплинарные меры, однако случай уникальный.

«Люди просто надели форму. А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да, стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле», — добавил гендиректор оргкомитета «Россия-2018».

Ранее сообщалось, что активисты Pussy Riot, выбежавшие на поле в финальном матче чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии, получили 15 суток ареста. Участникам панк-группы удалось провести на газоне 30 секунд. Встречу пришлось прервать.

В финальном матче мундиаля, прошедшем 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», сборная Франции переиграла команду Хорватии со счетом 4:2.