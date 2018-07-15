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Назван победитель ЧМ-2018
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Назван победитель ЧМ-2018 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу, выиграв в ходе финального матча чемпионата у команды Хорватии со счетом 4:2 в Москве на стадионе «Лужники».
Счет был открыт на 18-й минуте автоголом форварда хорватов Марио Манджукича, на 28-й минуте хорватский футболист Иван Перишич забил ответный мяч. На 38-й минуте француз Антуан Гризманн реализовал пенальти.
Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу французов. На 59-ой минуте полузащитник сборной Франции Поль Погба забил третий мяч своей команды в ворота сборной Хорватии. На 69-й минуте еще один гол французам забил Марио Манджукич.
Четвертый гол в ворота хорватов забил нападающий Килиан Мбаппе.
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