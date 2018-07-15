Назван победитель ЧМ-2018

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу, выиграв в ходе финального матча чемпионата у команды Хорватии со счетом 4:2 в Москве на стадионе «Лужники».

Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу французов. На 59-ой минуте полузащитник сборной Франции Поль Погба забил третий мяч своей команды в ворота сборной Хорватии. На 69-й минуте еще один гол французам забил Марио Манджукич.

Четвертый гол в ворота хорватов забил нападающий Килиан Мбаппе.