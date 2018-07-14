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Путин примет участие в награждении победителя ЧМ-2018
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Путин примет участие в награждении победителя ЧМ-2018 

Москва24 14 июля 2018
Фото: Москва24
Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу, посмотрит матч между сборными командами Франции и Хорватии, а также примет участие в награждении победителя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ожидается, что помимо президента России, финальный матч посетят представители руководства 14 стран: Абхазии, Армении, Белоруссии, Габона, Молдавии, Палестины, Судана, Франции, Хорватии, Южной Осетии, Катара, Венгрии, Киргизии и республики Сан-Томе и Принсипи.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Матчи принимают 11 городов. 15 июля состоится церемония закрытия и финал мундиаля. В поединке Франция — Хорватия в «Лужниках» определится финалист турнира.
Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» по подготовке и проведению ЧМ Аркадий Дворкович заявил, что ЧМ-2018 стал настоящим успехом, и Россия показала, какая она гостеприимная дружелюбная страна. Он подчеркнул, что это мнение болельщиков, людей, побывавших в городах турнира, и телезрителей.
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал проходящий в России чемпионат лучшим в истории. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации турнира.
Также Инфантино добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил «всех дышать футболом». Подчеркивается, что заполняемость стадионов в среднем составила 98 процентов. Телеаудитория составила более трех миллиардов человек.
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