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Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
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Допрос Pussy Riot полицией попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Допрос полицейскими участников панк-группы Pussy Riot попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Лентач».
>> На поле в финале ЧМ произошла провокация
На видео активистов спрашивают, откуда те взяли полицейскую форму, а также понимают ли, что за их выходку на Россию будут наложены штрафные санкции со стороны ФИФА. Также сотрудник полиции жалуется, что сейчас «не 37-й год», на что задержанный разводит руками.
Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру» во время финала чемпионата мира по футболу. Несколько человек в форме сотрудников полиции выбежали на поле и стали убегать от стюардов. Матч пришлось прервать. По утверждению активистов, они таким образом протестовали против незаконных арестов на митингах и в поддержку политических заключенных.
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.
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