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В Сети восхитились ликующим Макроном
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Реакция Макрона на победу сборной Франции восхитила зрителей по всему миру 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бурная реакция президента Франции Эмманюэля Макрона на победу сборной в финале чемпионата мира по футболу восхитила пользователей Twitter. Снимок фотокорреспондента ТАСС с VIP-трибуны с ликующим Марконом стал символом патриотизма и неподдельной радости за страну.
«Самый счастливый президент на земле. Поздравляем Францию», — прокомментировала снимок жительница Туниса Ясмин Фахри (Yasmine Fakhri). «Вот как выглядит лидер», — заключает автор профиля Indivisible Network.
Журналистка Кэри Пена (Carey Pena) полагает, что снимок с Макроном — «одна из лучших фотографий президента среди когда-либо сделанных». А обозреватель Sky News в Австралии Трой Брамстон (Troy Bramston) считает, что по эмоциональной составляющей Макрон переплюнул реакцию бывшего премьер-министра Австралии Роберта Хоука на победу соотечественников в Кубке Америки (регате) 1983 года.
«Эта фотография будет знаковой, если еще не стала», — предрекает Брамстон.
Некоторые предположили, что именно так Макрон будет радоваться, когда президента США Дональда Трампа отправят в тюрьму.
Сборная Франции выиграла кубок чемпиона мира 15 июля, обыграв Хорватию в финальном матче мундиаля. Команда выиграла чемпионат мира во второй раз в истории — впервые «трехцветные» взяли кубок в 1998 году.
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