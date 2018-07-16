Фернандес попал в символическую сборную ЧМ

Защитник сборной России Марио Фернандес попал в символическую сборную чемпионата мира 2018 года по версии портала WhoScored.
Фернандес был назван лучшим игроком правого фланга обороны по средней оценке. Некоторое время в символическую сборную также входил Илья Кутепов (Россия), но его вытеснили конкуренты.
Символическая сборная чемпионата мира:
Вратарь: Каспер Шмейхель (Дания).
Защитники: Марио Фернандес (Россия), Йерри Мина (Колумбия), Андреас Гранквист (Швеция), Марсело (Бразилия).
Полузащитники: Киран Триппьер (Англия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Неймар (Бразилия).
Нападающие: Харри Кейн (Англия), Эден Азар (Бельгия).
На чемпионате мира в России Фернандес провел все пять поединков в составе команды Станислава Черчесова. На счету натурализованного бразильца гол в дополнительное время четвертьфинального матча против сборной Хорватии. Мяч позволил россиянам довести игру до серии пенальти, где победу праздновали хорваты.
Победителем турнира стала сборная Франции.