Ещё
Фернандес попал в символическую сборную ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной России попал в символическую сборную чемпионата мира 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Защитник сборной России Марио Фернандес попал в символическую сборную чемпионата мира 2018 года по версии портала WhoScored.
Фернандес был назван лучшим игроком правого фланга обороны по средней оценке. Некоторое время в символическую сборную также входил Илья Кутепов (Россия), но его вытеснили конкуренты.
Символическая сборная чемпионата мира:
Вратарь: Каспер Шмейхель (Дания).
Защитники: Марио Фернандес (Россия), Йерри Мина (Колумбия), Андреас Гранквист (Швеция), Марсело (Бразилия).
Полузащитники: Киран Триппьер (Англия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Неймар (Бразилия).
Нападающие: Харри Кейн (Англия), Эден Азар (Бельгия).
На чемпионате мира в России Фернандес провел все пять поединков в составе команды Станислава Черчесова. На счету натурализованного бразильца гол в дополнительное время четвертьфинального матча против сборной Хорватии. Мяч позволил россиянам довести игру до серии пенальти, где победу праздновали хорваты.
Победителем турнира стала сборная Франции.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На поле в финале ЧМ произошел скандал542
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют276
Макгрегор обнял Путина и восхвалил Россию68
Вида расплакался после поражения в финале ЧМ60
Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере1
Видео
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
02:45
Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг
Футбол Статьи
00:30
Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение