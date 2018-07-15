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Россия даровала фанатам безвиз
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Россия даровала иностранным фанатам безвизовый режим после ЧМ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия продлила безвизовый режим для иностранных фанатов до конца 2018 года. Об этом сообщает Reuters.
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Президент России Владимир Путин по окончанию финального матча ЧМ заявил, что иностранные болельщики смогут многократно приезжать в Россию без виз до конца 2018 года. Это касается тех иностранцев, которые уже оформили паспорт болельщика.
Изначально предполагалось, что безвизовый режим для обладателей паспорта болельщика прекратится через 10 дней после финального матча турнира. Документ также позволял бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах-организаторах, и перемещаться между городами-организаторами на поездах.
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В финальном матче чемпионата мира-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2. Матч состоялся в Москве на стадионе «Лужники».
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