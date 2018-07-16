Вида расплакался после поражения в финале ЧМ

Хорват Вида поделился эмоциями от поражения в финале ЧМ-2018

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился мнением о финале чемпионата мира 2018 года против команды Франции.

"Смешанные ощущения. Мы очень горды, но, конечно, разочарованы, что не сделали последний шаг. Это слезы от огорчения, но и от радости. Когда ты стоишь перед своими фанатами, тяжело сдержать эмоции. В большей степени мы гордимся, потому что заставили гордиться нашу страну", — цитирует Виду "Чемпионат.com".

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".