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Вида расплакался после поражения в финале ЧМ
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Хорват Вида поделился эмоциями от поражения в финале ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился мнением о финале чемпионата мира 2018 года против команды Франции.
"Смешанные ощущения. Мы очень горды, но, конечно, разочарованы, что не сделали последний шаг. Это слезы от огорчения, но и от радости. Когда ты стоишь перед своими фанатами, тяжело сдержать эмоции. В большей степени мы гордимся, потому что заставили гордиться нашу страну", — цитирует Виду "Чемпионат.com".
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".
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