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Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
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Скандал в финале: почему Pussy Riot выбежали на поле 

Рамблер 2 часа назад
Участницы скандальной феминисткой группы Pussy Riot объяснили провокацию, устроенную ими на стадионе в Лужниках.
На официальной странице Pussy Riot в Facebook опубликовано видео, объясняющее причины поступка группы, расшифровку теста приводит "Чемпионат":
"Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности. Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на Чемпионате Мира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова. Небесный милиционер — высится как пример государственности, земной милиционер — делает всем больно".
>> На поле в финале ЧМ произошел скандал
По мнению феминисток из группы, Чемпионат мира по футболу в России организован как раз "небесным милиционером", тогда как земная полиция "боится праздника".
"Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала Чемпионата Мира, земной милиционер боится праздника", — цитирует Pussy Riot "Чемпионат".
Участницы группы уверены, что их провокационная акция позволит обратить внимание на возможность построить Россию будущего, без "земных милиционеров".
"Чемпионат Мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир".
Напомним, 15 июля, в финале ЧМ-2018 на поле стадиона в Лужниках во время матча между сборными Франции и Хорватии выбежали четыре человека в милицейской форме. Игру возобновили лишь через несколько минут, когда стюарды увели нарушителей с поля. При этом их пришлось в буквальном смысле вытаскивать с поля, поскольку самостоятельно покидать его они были не намерены.
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