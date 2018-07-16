Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ

Скандал в финале: почему Pussy Riot выбежали на поле

Участницы скандальной феминисткой группы Pussy Riot объяснили провокацию, устроенную ими на стадионе в Лужниках.

На официальной странице Pussy Riot в Facebook опубликовано видео, объясняющее причины поступка группы, расшифровку теста приводит "Чемпионат":

"Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности. Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на Чемпионате Мира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова. Небесный милиционер — высится как пример государственности, земной милиционер — делает всем больно".

По мнению феминисток из группы, Чемпионат мира по футболу в России организован как раз "небесным милиционером", тогда как земная полиция "боится праздника".

"Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала Чемпионата Мира, земной милиционер боится праздника", — цитирует Pussy Riot "Чемпионат".

Участницы группы уверены, что их провокационная акция позволит обратить внимание на возможность построить Россию будущего, без "земных милиционеров".

"Чемпионат Мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир".

Напомним, 15 июля, в финале ЧМ-2018 на поле стадиона в Лужниках во время матча между сборными Франции и Хорватии выбежали четыре человека в милицейской форме. Игру возобновили лишь через несколько минут, когда стюарды увели нарушителей с поля. При этом их пришлось в буквальном смысле вытаскивать с поля, поскольку самостоятельно покидать его они были не намерены.