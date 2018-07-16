Фанатов наказали за попытку достать мяч

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Попытка вернуть укатившийся мяч у Кремлевской стены вылилась в штраф 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали двух фанатов, пытавшихся достать укатившийся мяч и перелезших через ограждение у кремлевской стены на Красной площади. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Пока правоохранители сопровождали задержанных в патрульный автомобиль, толпа на площади скандировала: «Отпусти!».
Один из сотрудников спецслужбы пояснил, что прорвавшиеся через ограждение сейчас находятся в статусе задержанных, будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
15 июля сообщалось, что во время финала чемпионата мира по футболу участники панк-группы Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру». Несколько человек в форме сотрудников полиции выбежали на поле и стали убегать от стюардов. Матч пришлось прервать. Позднее появилось видео допроса задержанных.
Мундиаль завершился победой Франции над сборной Хорватии со счетом 4:2.
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