Фанатов наказали за попытку достать мяч

Попытка вернуть укатившийся мяч у Кремлевской стены вылилась в штраф

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали двух фанатов, пытавшихся достать укатившийся мяч и перелезших через ограждение у кремлевской стены на Красной площади. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Пока правоохранители сопровождали задержанных в патрульный автомобиль, толпа на площади скандировала: «Отпусти!».

Один из сотрудников спецслужбы пояснил, что прорвавшиеся через ограждение сейчас находятся в статусе задержанных, будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

15 июля сообщалось, что во время финала чемпионата мира по футболу участники панк-группы Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру». Несколько человек в форме сотрудников полиции выбежали на поле и стали убегать от стюардов. Матч пришлось прервать. Позднее появилось видео допроса задержанных.