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Как во Франции и Хорватии встретили своих футболистов
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Как во Франции и Хорватии встретили своих футболистов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Сборную Франции после победы на чемпионате мира по футболу на Елисейских полях в Париже встречали сотни тысяч болельщиков. Они заполонили проспект ещё за несколько часов до появления автобуса с игроками. В нескольких французских городах бурные празднования переросли в беспорядки. Национальную команду Хорватии, уступившую трёхцветным в финале мундиаля, на родине также встречали как героев — не успел самолёт с футболистами приземлиться в аэропорту Загреба, как его буквально окружила толпа фанатов и журналистов.
Франция. Аншлаг на Елисейских полях и специальный эскорт
Во Франции масштабные празднования по поводу победы сборной страны на чемпионате мира начались сразу после финального свистка в решающем матче. Сотни тысяч людей вышли на улицы по всей стране. К сожалению, в некоторых городах не обошлось без серьёзных беспорядков. Кое-где ликования переросли в противоправные действия. 290 человек были задержаны, 45 полицейских пострадали.
Впрочем, хватало в стране и позитивных моментов. Так, шесть станций парижского метрополитена были временно переименованы в честь членов сборной. Например, станция «Нотр-Дам-Де-Шам» превратилась в «Нотр-Дам-Дидье-Дешам, а станция »Виктор Гюго» — в «Виктор Уго Льорис».
А в понедельник днём французская команда вернулась в столицу Франции. В центре Парижа собрались сотни тысяч человек, которые жгли фаера и дымовые шашки. Город буквально утопал в дыму. Автобус с игроками, который был украшен надписью «Чемпионы мира», с трудом находил себе дорогу в бескрайнем море болельщиков с помощью полицейских машин сопровождения. Список эскорта формировал лично глава МВД страны Жерар Колон.
При этом проспект оказался полностью заполнен людьми ещё за несколько часов до прибытия команды, и это несмотря на стоящую в городе 30-градусную жару. Многие пришли сюда ранним утром.
После встречи с болельщиками игроки отправились на приём к президенту Эммануэлю Макрону, на котором стало известно, что все футболисты трёхцветных в ближайшее время станут кавалерами ордена Почётного легиона. Такое решение принял лично Макрон. Вручение наград состоится ориентировочно через несколько месяцев. Однако у главного тренера команды Дидье Дешама она уже есть. Специалист получил орден за победу на домашнем чемпионате мира-1998. Теперь Дешам стал третьим человеком в истории, который выигрывал ЧМ и как футболист, и как тренер.
Хорватия. 20 процентов населения на улицах и обмороки из-за жары
Пускай Хорватия в финале мундиаля уступила Франции, на родине «шашечных» встречали как героев, ведь сборная страны впервые в истории пробилась так далеко на чемпионате мира. Несмотря на поражение, в Хорватии, как и во Франции, всю ночь продолжались массовые гуляния. К счастью, в данном случае обошлось без беспорядков.
Футболистов же встречали уже на взлётно-посадочной полосе. Не успел самолёт с командой приземлиться в аэропорту Загреба, как его буквально окружила толпа болельщиков и журналистов. Остаётся неясным, как они попали так близко к воздушному судну.
При этом сборная вылетела из Москвы с часовой задержкой, а потому программа празднований немного сместилась. В результате из-за жары и долгого ожидания 500 человек понадобилась медицинская помощь.
Прямо в аэропорту игроки и тренерский штаб «шашечных» поднялись в специальный двухэтажный автобус и на его крыше прокатились по столице. Как и в Париже, в Загребе на улицы в этот день вышло, кажется, всё население Хорватии, даром, что в стране проживает не многим более четырёх миллионов человек.
Сами футболисты активно снимали происходящее внизу на свои смартфоны и пели песни в честь сборной вместе с простыми болельщиками. Особенно активен был капитан команды Лука Модрич, признанный по итогам чемпионата лучшим футболистом турнира. По пути следования автобуса полузащитник «Реала» в солнцезащитных очках подхватил из рук одного из соотечественников фаер и принялся размахивать им, как заправский фанат.
По окончании праздничных мероприятий местные СМИ сообщили, что в них приняло участие более 500 тысяч человек или 20 процентов населения страны.
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