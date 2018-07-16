Мадуро поздравил Путина с проведением «лучшего ЧМ»

Мадуро поздравил Путина с проведением «лучшего чемпионата мира»

"Я выражаю свою признательность президенту Владимиру Путину за выдающуюся организацию чемпионата мира по футболу. Это был, во всех отношениях, лучший мундиаль, который мы видели. Я поздравляю российское правительство, его народ и сборную!" — написал Мадуро в твиттере.

Также президент Венесуэлы поздравил с победой на чемпионате мира сборную Франции.

"Молодой сборной Франции удалось во второй раз в своей истории поднять Кубок мира, на этот раз в России. Они продемонстрировали, что благодаря усилиям, дисциплине и коллективному труду достигаются большие победы. Поздравляю чемпионов!" — отметил Мадуро.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".