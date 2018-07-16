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Названы самые популярные песни ЧМ
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Названы самые популярные песни ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самыми популярными у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу стали песни группы Queen «We Will Rock You» и «We Are The Champions», а также русские песни «Смуглянка» и «Катюша».
По словам заместителя мэра столицы и руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, музыкальные вкусы гостей ЧМ-2018, разнятся, однако творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев.
«Поэтому когда в метро звучат каверы на песни «We Will Rock You» и «We Are The Champions» (Queen), «Nothing Else Matters» (Metallica), туристы активно подпевают, аплодируют, делают селфи с музыкантами и танцуют», — добавил Лискутов, слова которого приводятся на портале мэра столицы.
Также он рассказал, что гости из стран Ближнего Востока часто просят исполнять популярную в этом регионе песню «Habibi» (Maitre Gims), а болельщикам из стран Латинской Америки нравится, когда играет хит «Asereje» испанского квартета Las Ketchup. Кроме того, иностранцы знают также популярные русские песни — «Смуглянку» и «Катюшу».
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