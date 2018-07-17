Назван фаворит в борьбе за Головина

СМИ: «Челси» намерен оформить переход Головина в течение двух-трех дней

Английский футбольный клуб "Челси" намерен оформить сделку по переходу полузащитника ЦСКА Александра Головина в течение двух-трех дней. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter.

"Челси" является главным претендентом на Головина и хочет закрыть сделку в течение 48-72 часов. "Монако" тоже пытается приобрести футболиста, но не является фаворитом в борьбе за него", — написал Педулла.

Ранее вице-президент "Монако" Вадим Васильев объявил, что клуб сделал ЦСКА предложение по покупке 22-летнего полузащитника. Ранее в числе претендентов на Головина также назывались лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус".

Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года. В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги он провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. На чемпионате мира в России Головин в четырех матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи.