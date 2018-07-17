Ещё
Назван фаворит в борьбе за Головина
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Челси» намерен оформить переход Головина в течение двух-трех дней 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
Английский футбольный клуб "Челси" намерен оформить сделку по переходу полузащитника ЦСКА Александра Головина в течение двух-трех дней. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter.
"Челси" является главным претендентом на Головина и хочет закрыть сделку в течение 48-72 часов. "Монако" тоже пытается приобрести футболиста, но не является фаворитом в борьбе за него", — написал Педулла.
Ранее вице-президент "Монако" Вадим Васильев объявил, что клуб сделал ЦСКА предложение по покупке 22-летнего полузащитника. Ранее в числе претендентов на Головина также назывались лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус".
Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года. В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги он провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. На чемпионате мира в России Головин в четырех матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи.
ТАСС: последние новости
Источник: у российских руководителей всегда есть с собой зонты Полиция задержала людей, выбежавших на поле во время финального матча ЧМ-2018 Футболист сборной Хорватии Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый скандал в биатлоне: «Это как ФСБ, только в спорте»20
«У русских вода из-под крана вкуса крови»39
За «сухого» Путина оправдались115
На поле в финале ЧМ произошел скандал573
Известный российский чемпион найден мертвым30
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение