В Москве появятся граффити с изображениями футболистов

В центре Москвы появятся граффити с изображениями Дзюбы, Акинфеева и Черчесова

Граффити с изображениями главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова , а также нападающего Артёма Дзюбы и голкипера Игоря Акинфеева появится в центре Москвы недалеко от Красной площади. «В центре Москвы стрит-арт художник завершает нанесение изображения игроков и тренера сборной России по футболу на поверхность трансформаторной подстанции, расположенной в центре Москвы, в пяти минутах ходьбы от Красной площади, на Садовнической улице», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Московской объединённой электросетевой компании». На домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России, впервые со времён СССР, дошла до четвертьфинала турнира. Ранее сообщалось, что Александр Самедов от имени сборной России обратился к детям, спасённым из пещеры в Таиланде.