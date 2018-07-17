Ещё
В Москве появятся граффити с изображениями футболистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Москвы появятся граффити с изображениями Дзюбы, Акинфеева и Черчесова 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Граффити с изображениями главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, а также нападающего Артёма Дзюбы и голкипера Игоря Акинфеева появится в центре Москвы недалеко от Красной площади.
«В центре Москвы стрит-арт художник завершает нанесение изображения игроков и тренера сборной России по футболу на поверхность трансформаторной подстанции, расположенной в центре Москвы, в пяти минутах ходьбы от Красной площади, на Садовнической улице», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Московской объединённой электросетевой компании».
На домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России, впервые со времён СССР, дошла до четвертьфинала турнира.
Ранее сообщалось, что Александр Самедов от имени сборной России обратился к детям, спасённым из пещеры в Таиланде.
RT на русском: последние новости
В Москве состоялась церемония закрытия чемпионата мира по футболу — 2018 Жирков и Ерохин покинули сборы «Зенита» в Австрии Источник: «Челси» согласовал с ЦСКА трансфер Головина
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За «сухого» Путина оправдались121
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»31
На поле в финале ЧМ произошел скандал574
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео831
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение