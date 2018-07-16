Ещё
Французский игрок отметил красоту русских девушек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник сборной Франции отметил красоту русских девушек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Франции по футболу Адиль Рами в интервью "Газете.Ru" рассказал, с какими впечатлениями покидает Россию после чемпионата мира — 2018.
"Сначала я хотел бы отметить вашу сборную — вы проделали очень красивый путь до четвертьфинала. Что касается страны, то я под впечатлением от России — это прекрасное место. Правда, более-менее хорошо я знаю только Москву.
Но скажу в целом, что для нас, французов, Россия — это изумительная страна, невероятно большая, с красивыми девушками. Извиняюсь за такие откровения, но это правда", — сказал игрок.
Сборная Франции в финале мундиаля победила команду Хорватии и впервые за 20 лет завоевала Кубок мира. Рами в составе национальной команде не появлялся на поле.
Ранее сообщалось, что Рами станет мужем Памелы Андерсон.
Газета.Ru: последние новости
Моуринью негативно высказался о системе VAR после пенальти в матче Франция — Хорватия Президент Хорватии уверена в победе сборной своей страны в финале ЧМ-2018 Independent: русские очень любят укроп, а их вода из-под крана вкуса крови
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018206
Под стадионом ЧМ-2018 «уплыла» земля107
На поле в финале ЧМ произошел скандал557
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ321
Стадион ЧМ «уплыл» после дождя165
Видео
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение