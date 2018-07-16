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Президент Хорватии затмила футболистов
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У Хорватии новый рекорд популярности страны, президент затмила футболистов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Директор Mediatoolkit Томислав Грубишич сообщил, что Хорватия в день финального матча чемпионата мира — 2018 с Францией (2:4) пользовалась невероятной популярностью в Интернете.
«Вчера Хорватию упоминали на 30% чаще, чем после полуфиналов. Это огромные цифры, которых никогда ранее в истории Хорватии не было.
Но есть интересный вопрос — не украла ли шоу наш президент? Если посмотреть на цифры, то она упоминалась примерно на 25% чаще, чем Модрич.
Интересно и то, что более 80% новостей были очень позитивными», — отметил Грубишич в «Фейсбуке».
Сборная Хорватии благодаря выходу в финал и завоеванию серебряных медалей чемпионата мира — 2018 установила личный рекорд, превзойдя достижение команды 1998 года, занявшей третье место на мундиале.
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