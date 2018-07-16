Президент Хорватии затмила футболистов

У Хорватии новый рекорд популярности страны, президент затмила футболистов

Директор Mediatoolkit Томислав Грубишич сообщил, что Хорватия в день финального матча чемпионата мира — 2018 с Францией (2:4) пользовалась невероятной популярностью в Интернете.

«Вчера Хорватию упоминали на 30% чаще, чем после полуфиналов. Это огромные цифры, которых никогда ранее в истории Хорватии не было.

Но есть интересный вопрос — не украла ли шоу наш президент? Если посмотреть на цифры, то она упоминалась примерно на 25% чаще, чем Модрич.

Интересно и то, что более 80% новостей были очень позитивными», — отметил Грубишич в «Фейсбуке».

Сборная Хорватии благодаря выходу в финал и завоеванию серебряных медалей чемпионата мира — 2018 установила личный рекорд, превзойдя достижение команды 1998 года, занявшей третье место на мундиале.