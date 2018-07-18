Президент Уругвая пригласил в гости Гризманна

Президент Уругвая пригласил французского футболиста Гризманна посетить страну

Президент Уругвая Табаре Васкес поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает L’Equipe.

Уругвайский лидер написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону , в котором поздравил его, французский народ, футболистов и тренеров национальной команды с победой.

Особое внимание Васкес уделил нападающему Антуану Гризманну , который после финального матча обернулся во флаг южноамериканской страны.

«Не могу в достаточной степени поблагодарить вас за жест в сторону Уругвая, который вы сделали на пресс-конференции для медиа разных стран в Москве, подняв флаг нашей страны», — написал Васкес, пригласив Гризманна посетить Уругвай.

Ранее Гризманн заявил, что гордится своим решением отказать «Барселоне».