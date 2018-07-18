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Президент Уругвая пригласил в гости Гризманна
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Президент Уругвая пригласил французского футболиста Гризманна посетить страну 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Уругвая Табаре Васкес поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира 2018 года.
Об этом сообщает L’Equipe.
Уругвайский лидер написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его, французский народ, футболистов и тренеров национальной команды с победой.
Особое внимание Васкес уделил нападающему Антуану Гризманну, который после финального матча обернулся во флаг южноамериканской страны.
«Не могу в достаточной степени поблагодарить вас за жест в сторону Уругвая, который вы сделали на пресс-конференции для медиа разных стран в Москве, подняв флаг нашей страны», — написал Васкес, пригласив Гризманна посетить Уругвай.
Ранее Гризманн заявил, что гордится своим решением отказать «Барселоне».
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