Президент Уругвая пригласил в гости Гризманна

Президент Уругвая Табаре Васкес поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира 2018 года.
Об этом сообщает L’Equipe.
Уругвайский лидер написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его, французский народ, футболистов и тренеров национальной команды с победой.
Особое внимание Васкес уделил нападающему Антуану Гризманну, который после финального матча обернулся во флаг южноамериканской страны.
«Не могу в достаточной степени поблагодарить вас за жест в сторону Уругвая, который вы сделали на пресс-конференции для медиа разных стран в Москве, подняв флаг нашей страны», — написал Васкес, пригласив Гризманна посетить Уругвай.
Ранее Гризманн заявил, что гордится своим решением отказать «Барселоне».