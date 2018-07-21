Обманутые нигерийские болельщики улетели из России

Полторы сотни обманутых нигерийских болельщиков улетели из России

Около 165 нигерийских болельщиков, пострадавших от мошенников, смогли улететь на родину. Они отправились домой из московского аэропорта «Домодедово» , сообщает «Чемпионат.com»

Отмечается, что фанаты неделю жили в хостелах за счет консульства Нигерии , а еду им покупали активисты.

«И это еще не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники», — рассказала координатор общественного движения против торговли людьми «Альтернатива».

Болельщиков обманули на родине: мошенники оформили и продали им Fan ID, заверив, что по таким паспортам они смогут найти работу в России во время чемпионата мира по футболу. Когда выяснилось, что им солгали, фанаты не смогли улететь обратно в Нигерию. Депортировать их тоже не могут, так как по паспорту болельщика иностранцам можно находиться в России до 26 июля, передает «Коммерсантъ».

Сборная Нигерия играла в группе D. В трех матчах отбора она дважды проиграла и один раз одержала победу, что не позволило ей пройти на следующий этап.