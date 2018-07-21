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Обманутые нигерийские болельщики улетели из России
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Полторы сотни обманутых нигерийских болельщиков улетели из России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Около 165 нигерийских болельщиков, пострадавших от мошенников, смогли улететь на родину. Они отправились домой из московского аэропорта «Домодедово», сообщает «Чемпионат.com».
Отмечается, что фанаты неделю жили в хостелах за счет консульства Нигерии, а еду им покупали активисты.
«И это еще не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники», — рассказала координатор общественного движения против торговли людьми «Альтернатива».
Болельщиков обманули на родине: мошенники оформили и продали им Fan ID, заверив, что по таким паспортам они смогут найти работу в России во время чемпионата мира по футболу. Когда выяснилось, что им солгали, фанаты не смогли улететь обратно в Нигерию. Депортировать их тоже не могут, так как по паспорту болельщика иностранцам можно находиться в России до 26 июля, передает «Коммерсантъ».
Сборная Нигерия играла в группе D. В трех матчах отбора она дважды проиграла и один раз одержала победу, что не позволило ей пройти на следующий этап.
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