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Игрока «МЮ» не пустили на сборы из-за условного срока
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Игрока «Манчестер Юнайтед» не пустили на сборы в США из-за условного срока 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пропустит начало предсезонной подготовки в США, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает "Би-би-си", у игрока возникли проблемы с визой из-за 16-месячного условного срока, который на него был наложен за уклонение от уплаты налогов в период выступления за "Барселону".
Отмечается, что юристы чилийца уже начали процесс для урегулирования ситуация, однако это может занять длительное время. Пока футболист будет тренироваться на базе клуба в Каррингтоне.
Ранее сообщалось, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" загнал мяч в лунку из песчаной ямы на гольф-турнире.
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