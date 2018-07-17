Игрока «МЮ» не пустили на сборы из-за условного срока

Игрока «Манчестер Юнайтед» не пустили на сборы в США из-за условного срока

Как утверждает "Би-би-си" , у игрока возникли проблемы с визой из-за 16-месячного условного срока, который на него был наложен за уклонение от уплаты налогов в период выступления за "Барселону".

Отмечается, что юристы чилийца уже начали процесс для урегулирования ситуация, однако это может занять длительное время. Пока футболист будет тренироваться на базе клуба в Каррингтоне.

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" загнал мяч в лунку из песчаной ямы на гольф-турнире.