Российский футболист вновь оказался в числе лучших

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев включен в список открытий чемпионата мира-2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля. На счету Черышева 4 гола в 5 матчах.
«Наверно, более сказочным чемпионат мира для Черышева мог стать, сыграй он в финале ЧМ на стадионе «Лужники», через 31 день после того, как он великолепно проявил себя в матче открытия. Не сумев пробиться в основу „Реала“ и череды травм в «Вильярреале», настало его время сиять. Его гол в матче с Хорватией доказывает это», — говорится на сайте ФИФА.
Среди игроков открытия ЧМ-2018 оказались Каспер Шмейхель (Дания), Киран Триппьер (Англия), Такаси Инуи (Япония) и Ерри Мина (Колумбия).