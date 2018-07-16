Российский футболист вновь оказался в числе лучших

ФИФА включила Черышева в список открытий ЧМ-2018

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Моуринью: «После такого пенальти в финале ЧМ не думаю, что это мой вид спорта»

Гризманн надел на себя флаг Уругвая после победы в финале ЧМ

Против выбежавших на поле в финале ЧМ-2018 Pussy Riot возбудили два дела