Путин поблагодарил организаторов и Мутко за ЧМ-2018 по футболу

«Уже сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и тем, кто здесь присутствует, и кого здесь нет. Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать», — приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что Мутко, который в настоящий момент напрямую не занимается этой работой, многое сделал для подготовки чемпионата в начале пути.