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Путин поблагодарил организаторов и Мутко за ЧМ
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Путин поблагодарил организаторов и Мутко за ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поблагодарил вице-премьера страны Виталия Мутко за подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Уже сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и тем, кто здесь присутствует, и кого здесь нет. Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать», — приводит слова Путина РИА Новости.
Российский лидер отметил, что Мутко, который в настоящий момент напрямую не занимается этой работой, многое сделал для подготовки чемпионата в начале пути.
Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что ЧМ-2018 по футболу побил многие рекорды в разных сферах.
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