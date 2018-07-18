Путин поблагодарил организаторов и Мутко за ЧМ

Президент России Владимир Путин поблагодарил вице-премьера страны Виталия Мутко за подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Уже сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и тем, кто здесь присутствует, и кого здесь нет. Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать», — приводит слова Путина РИА Новости.
Российский лидер отметил, что Мутко, который в настоящий момент напрямую не занимается этой работой, многое сделал для подготовки чемпионата в начале пути.
Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что ЧМ-2018 по футболу побил многие рекорды в разных сферах.