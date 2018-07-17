Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»

Бразильянка придумала изнасилование в «Лужниках»

Полицейские разоблачили туристку из Бразилии, утверждавшую, что ее изнасиловали рядом со стадионом «Лужники». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы пресс-службы столичного управления МВД Юрия Титова, полицейские изучили заявление бразильянки. Они выяснили, что женщина постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения, и сексуального насилия над ней никто не совершал.

Собранную информацию полицейские передали следователям. Позже туристка посетила следственное подразделение и подала заявление о прекращении дела.

Ранее 24-летняя туристка из Бразилии обратилась в полицию, заявив. что ее изнасиловали после финала ЧМ-2018 около стадиона «Лужники». По ее словам, она гуляла по аллее, пока ее муж был на трибуне, когда на нее напали двое иностранцев. Она заявила, что насильников спугнули проходившие мимо хорватские фанаты.