Два футболиста покинули расположение «Зенита»

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков и Александр Ерохин покинули расположение команды, которая находится на сборах в Австрии.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что причиной такого решения стали медицинские показания игроков. Жирков и Ерохин будут готовиться к сезону индивидуально под присмотром реабилитологов и присоединятся к команде в Санкт-Петербурге.
Жирков и Ерохин в составе сборной России по футболу дошли до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Лион» хочет перехватить футболиста Милана Баделя у «Зенита».