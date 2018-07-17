Два футболиста покинули расположение «Зенита»

Жирков и Ерохин покинули сборы «Зенита» в Австрии

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что причиной такого решения стали медицинские показания игроков. Жирков и Ерохин будут готовиться к сезону индивидуально под присмотром реабилитологов и присоединятся к команде в Санкт-Петербурге.

Жирков и Ерохин в составе сборной России по футболу дошли до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Лион» хочет перехватить футболиста Милана Баделя у «Зенита».