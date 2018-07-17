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Два футболиста покинули расположение «Зенита»
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Жирков и Ерохин покинули сборы «Зенита» в Австрии 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Twitter
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков и Александр Ерохин покинули расположение команды, которая находится на сборах в Австрии.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что причиной такого решения стали медицинские показания игроков. Жирков и Ерохин будут готовиться к сезону индивидуально под присмотром реабилитологов и присоединятся к команде в Санкт-Петербурге.
Жирков и Ерохин в составе сборной России по футболу дошли до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Лион» хочет перехватить футболиста Милана Баделя у «Зенита».
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