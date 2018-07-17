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Черчесов посетил тренировку «Дженоа»
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Главный тренер сборной России Черчесов посетил тренировку ФК «Дженоа» 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил тренировку итальянского клуба "Дженоа", который проводит тренировочный сбор в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Сегодня утром в Нойштифте тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в расположении "Дженоа". Он с трибуны внимательно следил за тактическим занятием, которое проводил главный тренер Давиде Баллардини", — говорится в сообщении пресс-службы команды в Twitter.
Вечером во вторник "Дженоа" провела товарищеский матч против санкт-петербургского "Зенита", в котором проиграла со счетом 2:3.
Сборная России под руководством Черчесова на прошедшем чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту команде Хорватии.
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