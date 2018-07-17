Черчесов посетил тренировку «Дженоа»

Главный тренер сборной России Черчесов посетил тренировку ФК «Дженоа»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил тренировку итальянского клуба "Дженоа", который проводит тренировочный сбор в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Сегодня утром в Нойштифте тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в расположении "Дженоа". Он с трибуны внимательно следил за тактическим занятием, которое проводил главный тренер Давиде Баллардини", — говорится в сообщении пресс-службы команды в Twitter.

🇷🇺 Stamattina a #Neustift il ct della #Russia Stanislav #Cercesov è stato in visita al Genoa. 🔴🔵 Ha seguito con attenzione dalla tribuna l'allenamento tattico di mister Davide #Ballardini. pic.twitter.com/8r9oAsx2U9— Genoa CFC (@GenoaCFC) 17 июля 2018 г.

Вечером во вторник "Дженоа" провела товарищеский матч против санкт-петербургского "Зенита" , в котором проиграла со счетом 2:3.

Сборная России под руководством Черчесова на прошедшем чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту команде Хорватии.