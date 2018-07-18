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Россиян не оказалось в символической сборной ЧМ
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Россияне не попали в символическую сборную ЧМ-2018 по версии СМИ 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Спортивный канал ЕSPN составил символическую сборную чемпионата мира — 2018, в которую не прошел ни один россиянин, сообщает Sport24. По мнению американцев, состав должен выглядеть следующим образом:
Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).
Защита: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандес, Рафаэль Варан (оба — Франция).
Полузащита: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).
Нападение: Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба — Бельгия).
Ранее ESPN составила "сборную прорывов", — команду футболистов, удививших своей игрой на ЧМ-2018. В нее попали два россиянина — полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба.
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