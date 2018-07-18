Сборная России установила фантастический рекорд

Сборная России по футболу стала самой эффективной командой чемпионата мира 2018 года.
Об этом сообщает InStat Sport.
Отмечается, что российской национальной команде потребовалось в среднем 4,1 удара по воротам, чтобы забить гол.
Победителю мирового первенства — сборной Франции — понадобилось нанести в среднем 5,5 ударов по воротам. Этот результат является вторым среди всех команд-участниц.
Сборная России на чемпионате мира забила 11 голов, Франция отличилась 14 раз.
Ранее сообщалось, что россияне назвали лучших игроков ЧМ-2018 по футболу.