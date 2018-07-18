Дзюба обратился к болельщикам

Дзюба — болельщикам: безумно приятны все ваши пожелания и поздравления

Напомним, на домашнем чемпионате мира — 2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 18 Июл 2018 в 10:37 PDT

Чемпионат.com: последние новости

Роналду в письме объяснил, почему решил перейти из «Реала» в «Ювентус»

«Барселона» предлагала за Головина более € 30 млн, но ЦСКА не устроили условия

«Сухой Путин». СМИ отметили, что во время дождя зонт принесли лишь главе России