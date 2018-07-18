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Дзюба обратился к болельщикам
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Дзюба — болельщикам: безумно приятны все ваши пожелания и поздравления 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. «Всем здравствуйте. Вы знаете, ещё раз хотел бы вас всех поблагодарить за смски, сообщения, за вашу нежность, доброту и любовь. Безумно приятны все ваши пожелания и поздравления, ваша теплота. Всё это греет мою душу. Безумно приятно за ваше искреннее отношение ко всем нам», — написал Дзюба в своём «инстаграме».
Напомним, на домашнем чемпионате мира — 2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
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