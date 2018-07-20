Футболист отказался от медали ЧМ в России

Футболист сборной Хорватии Никола Калинич отказался принять серебряную медаль чемпионата мира в России. Об этом сообщает портал kurir.rs.

"Спасибо партнерам по команде за красивый жест, но я не играл в России", — сообщил он.

Ранее 30-летний хорватский нападающий был исключен из команды после матча первого тура группового этапа турнира. Такое решение принял главный тренер сборной Златко Далич после того, как Калинич отказался выходить на матч со сборной Нигерии, сославшись на боли в спине. Сам тренер объяснил свое решение тем, что команде нужны только здоровые спортсмены.

По итогам финала ЧМ хорваты заняли второе место, уступив золото французам. После матча они решили передать медаль Калиничу, который в итоге отказался ее принять.