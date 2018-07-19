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Оскандалившимся хорватам захотели присудить титул
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Виду и Вукоевича захотели сделать почетными гражданами Киева 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Reuters
На Украине предложили сделать игрока и тренера сборной Хорватии Домагоя Виду и Огнена Вукоевича почетными гражданами Киева; за шесть дней с момента начала сбора подписей под соответствующей петицией нашлось только 44 человека, поддержавших инициативу.
На сайте электронных петиций Киевсовета появился призыв присвоить Виде и Вукоевичу звание почетных граждан города Киев. «Для людей, которые считают город Киев своим вторым домом, вклад в развитие киевского футбола. И за их позицию и поддержку Украины после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными командами Хорватии и России», — пишет автор инициативы.
Примечательно, что хотя петиция была опубликована еще 13 июля, под ней подписались только 44 человека из 10 тысяч необходимых для рассмотрения просьбы.
Напомним, после матча Россия — Хорватия на чемпионате мира по футболу в Сети появилось видео, на котором Вида и Вукоевич говорят «Слава Украине!» и посвящают свою победу украинцам. ФИФА наказала Виду за «неспортивное поведение», а тренер был дисквалифицирован хорватской федерацией футбола. Киев же расценил слова Виды как политическое заявление.
Домагой Вида принес извинения россиянам за свои высказывания, отметив, что «совершил ошибку», но «сделал это непреднамеренно». Он заявил, что любит и русских, и украинцев, и сербов, и не делает различий между представителями разных национальностей. Украинские СМИ сочли, что Вида извинился якобы под нажимом российских спецслужб. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что эта версия выглядит крайне сомнительно.
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