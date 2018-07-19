Оскандалившимся хорватам захотели присудить титул

Виду и Вукоевича захотели сделать почетными гражданами Киева

На Украине предложили сделать игрока и тренера сборной Хорватии Домагоя Виду и Огнена Вукоевича почетными гражданами Киева; за шесть дней с момента начала сбора подписей под соответствующей петицией нашлось только 44 человека, поддержавших инициативу.

На сайте электронных петиций Киевсовета появился призыв присвоить Виде и Вукоевичу звание почетных граждан города Киев. «Для людей, которые считают город Киев своим вторым домом, вклад в развитие киевского футбола. И за их позицию и поддержку Украины после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными командами Хорватии и России », — пишет автор инициативы.

Примечательно, что хотя петиция была опубликована еще 13 июля, под ней подписались только 44 человека из 10 тысяч необходимых для рассмотрения просьбы.

Напомним, после матча Россия — Хорватия на чемпионате мира по футболу в Сети появилось видео, на котором Вида и Вукоевич говорят «Слава Украине!» и посвящают свою победу украинцам. ФИФА наказала Виду за «неспортивное поведение», а тренер был дисквалифицирован хорватской федерацией футбола. Киев же расценил слова Виды как политическое заявление.