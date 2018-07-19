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Исключенный из сборной Калинич получит медаль ЧМ
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Исключенный из сборной Хорватии во время ЧМ Калинич получит серебряную медаль турнира 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Футболист сборной Хорватии Никола Калинич, который был исключен из команды после матча первого тура группового этапа чемпионата мира, получит серебренную медаль турнира. Об этом порталу 24sata.hr сообщил пресс-атташе хорватской команды Томислав Пацак.
"Калинич получит медаль серебряного призера чемпионата мира. Такое решения приняла команда совместно с тренерским штабом", — заявил Пацак.
30-летний нападающий был отчислен из сборной Хорватии по решению главного тренера Златко Далича после того, как отказался выходить на замену во время матча первого тура группового этапа с командой Нигерии (2:0), сославшись на боли в спине. Далич мотивировал свое решение об исключении Калинича тем, что ему нужны здоровые футболисты.
В финальном матче чемпионата мира сборная Хорватии уступила команде Франции со счетом 2:4.
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