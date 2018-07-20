Отъезд сборной Франции довел до слез сотрудниц отеля

Сотрудницы отеля в Истре, где во время чемпионата мира — 2018 проживала сборная Франции по футболу, плакали во время прощания с победителями мундиаля, сообщает "Советский спорт".
Видео с трогательным прощанием опубликовано на официальном ютуб-канале "трехцветных". На записи видно, как Поль Погба, Блез Матюиди, Флорьян Товен и Адиль Рами обнялись с девушками.
Матюиди с улыбкой призвал не печалиться девушек, а Рами назвал их "милашками".
Les russes qui pleurent parce qu'on s'en va😭😭❤ pic.twitter.com/nAuYLDoy2h— Tom Jr⭐⭐ (@tom_10_psg) 18 июля 2018 г.
ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что карикатура Charlie Hebdo на сборную Франции оказалась фейком.