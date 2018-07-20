Отъезд сборной Франции довел до слез сотрудниц отеля в Истре

Сотрудницы отеля в Истре, где во время чемпионата мира — 2018 проживала сборная Франции по футболу, плакали во время прощания с победителями мундиаля, сообщает "Советский спорт"

Видео с трогательным прощанием опубликовано на официальном ютуб-канале "трехцветных". На записи видно, как Поль Погба , Блез Матюиди, Флорьян Товен и Адиль Рами обнялись с девушками.

Les russes qui pleurent parce qu'on s'en va😭😭❤ pic.twitter.com/nAuYLDoy2h— Tom Jr⭐⭐ (@tom_10_psg) 18 июля 2018 г. Матюиди с улыбкой призвал не печалиться девушек, а Рами назвал их "милашками".

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.