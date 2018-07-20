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Экс-игрок Слуцкого потребовал от ЦСКА сотни миллионов
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Бывший игрок Слуцкого потребовал от ЦСКА сотни миллионов рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Уругвая Абель Эрнандес потребовал от московского ЦСКА зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю (около 8,2 миллиона рублей). Об этом сообщает Hull Live.
Таким образом, за год по контракту Эрнандес хочет зарабатывать около 5,2 миллиона фунтов (427 миллионов рублей). В своем последнем клубе, английском «Халл Сити», форвард получал 35 тысяч фунтов в неделю (2,8 миллиона рублей).
13 июля агент игрока Пабло Бентакур заявил, что российский клуб и его клиент договорились об условиях контракта. «Мы приняли предложение ЦСКА. На следующей неделе Абель летит в Москву, чтобы подписать контракт», — сообщил Бентакур.
В активе нападающего 11 голов в 27 матчах за национальную команду. Эрнандес не сумел попасть в окончательную заявку Уругвая на чемпионат мира в России.
В составе «Халл Сити» уругваец провел 99 игр и забил 36 мячей. До декабря 2017 года Эрнандес работал под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, который ранее возглавлял ЦСКА.
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