Поступок сына озадачил Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на встрече с воспитанниками калининградских детских спортивных школ сказал, что ему не понравился переход его сына Станислава Черчесова—младшего в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика», сообщает «Новый Калининград».

«Нравится ли вам, что ваш сын перешел в футбольный клуб «Балтика»?» — спросили его.

«Мне — нет. Мне нравится сборная России. Главное, чтобы ему нравилось», — последовал ответ.

23-летний вратарь Черчесов заключил контракт с «Балтикой» на 2 года в июле этого года.