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Поступок сына озадачил Черчесова
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Поступок сына озадачил Черчесова 

Рамблер 19 часов назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на встрече с воспитанниками калининградских детских спортивных школ сказал, что ему не понравился переход его сына Станислава Черчесова—младшего в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика», сообщает «Новый Калининград».
«Нравится ли вам, что ваш сын перешел в футбольный клуб «Балтика»?» — спросили его.
«Мне — нет. Мне нравится сборная России. Главное, чтобы ему нравилось», — последовал ответ.
23-летний вратарь Черчесов заключил контракт с «Балтикой» на 2 года в июле этого года.
Комментарии23  Ещё 22 источника 
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