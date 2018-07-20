Путин: господдержка объектов ЧМ продлится пять лет

Президент РФ Владимир Путин поручил учесть в федеральном бюджете на ближайшие годы решение задачи по эффективному использованию объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.

На совместном заседании Совета по развитию физкульты и спорта и набсовета оргкомитета "Россия — 2018" глава государства отметил, что созданная к чемпионату инфраструктура, в том числе спортивные арены, получила позитивные отзывы со стороны FIFA, футбольных команд, гостей турнира, журналистов и граждан РФ.

"Очевидно, что объекты чемпионата должны продолжать полноценно работать и после его завершения, именно для этого они и создавались. Я прошу учесть задачу эффективного использования спортивной инфраструктуры при корректировке федерального бюджета на 2018 года и отразить ее в бюджете на 2019-2021 годы", — поручил Путин.

"Поддержка программ развития объектов чемпионата продлится пять лет с тем, чтобы к 2024 году они были самодостаточны, служили центрами развития, городов, общественной, деловой, культурной жизни", — подчеркнул глава государства.

Путин заметил, что в этом вопросе Россия может опираться как на собственный опыт эффективного управления наследием крупных международных спортивных соревнований, так и "задействовать лучшие мировые практики". Президент РФ, в частности, поручил Минспорту на заседании доложить о механизмах и сроках передачи регионам тренировочных полей и стадионов, а также о формировании детских футбольных центров, которые планировалось создать на базе инфраструктуры ЧМ.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.