Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси». Просто задумайтесь

Сага о главном трансфере этого лета.

На днях Transfermarkt обновил стоимости футболистов после чемпионата мира. Как и ожидалось, самым дорогим в нашей сборной остался хавбек ЦСКА Александр Головин . Его стоимость возросла с 18 до 25 млн евро.

Уже известно, что на полузащитника претендуют минимум три клуба: «Ювентус», «Челси» и «Монако». Вероятно, есть и другие команды, о чьём интересе к Головину ещё не всплывала информация. ЦСКА обычно проводит свои немногочисленные сделки без лишнего шума. Впрочем, не в этот раз.

Эксперты и болельщики постоянно напоминают, как важно для российских футболистов уезжать в более сильные лиги, чем РФПЛ (даже если её назовут РПЛ по аналогии с АПЛ). В нынешней сборной России по сути только один легионер — Денис Черышев (ещё есть Габулов, который не проходит в основной состав). В топ-чемпионатах наши футболисты будут быстрее развиваться — с этим не поспоришь. И всё же Головину не стоит сейчас переходить ни в «Ювентус», ни в «Челси».

В России футболисты привыкли, что их всячески оберегают, а в Европе никто не будет нянчиться с Головиным. Если в ЦСКА о парне заботятся, то там этого и близко не будет: идёшь и отрабатываешь по полной, потом беспрекословно отправляешься на клубные мероприятия, затем даёшь интервью разным изданиям согласно медиаплану, а не когда у тебя хорошее настроение.

Если ты накричишь на судей (за Головиным такое водится), то будешь сразу получать карточки, а возможно и пропускать матчи. В России найдётся какой-нибудь знаменитый болельщик-актёр, который скажет, мол, правильно наорал на судей. В Европе вместо этого придётся платить штраф, если из-за неспортивного поведения ты пропустишь следующий матч.

В плане быта за границей многое устроено иначе — реже находишься в комфортной атмосфере. Вспоминается, как Жирков перешёл в «Челси», прилетел в лондонский аэропорт и судорожно искал представителя клуба. Осложнялось это тем, что Юрий не знал языка и дозвониться у него не получалось.

И всё же Головину нужно уезжать, чтобы прогрессировать. Идеальный вариант есть — голландский «Витесс». Там можно спокойнее адаптироваться к Европе. Там чемпионат, подходящий для роста. Там тренер, который верит в Головина, знает его особенности и лучше, чем кто-либо, впишет в игру. Да, уровень чемпионата Нидерландов примерно такой же, как и в РФПЛ. Но речь идёт лишь об одном сезоне на пути в топ-клуб. Год — это много, но Головину лишь недавно исполнилось 22 года. Есть возможность для плавной адаптации в Европе. А не бац — и топ-клуб вроде «Челси» или «Ювентуса».

Понятно, что у «Витесса» нет 30 млн евро, чтобы заплатить за Головина. Но об этом речь и не идёт. Возможен вариант, при котором футболиста купит «Челси» и отдаст в аренду «Витессу». Такие примеры уже были. И это не удивительно, учитывая, что у клубов русские владельцы.

Многие почему-то уверены, что на следующем ЧМ-2022 Головин уже будет звездой мирового масштаба. Хотелось бы, но так оно работает не всегда. В футболе часто растворяются именно те, кого мы пророчим на место больших звёзд. Даже в привычной среде легко сгинуть. А после переезда в Европу — тем более.

Тем не менее, все идет к тому, что о трансфере вот-вот объявят. Понятно, что будущее Головина во многом зависит не от него. ЦСКА и агенты игрока выжмут из сделки максимум. Хочется верить, что интересы футболиста будут учитываться не в последнюю очередь.