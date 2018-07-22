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Бэйл отменил свадьбу из-за отца невесты
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СМИ: Бэйл отменил свадьбу из-за отца невесты 

RT на русском 1 час назад
Фото: imago sportfotodienst globallookpress.com
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл отменил свадьбу со своей подругой Эммой Рис-Джонс.
Как сообщает The Sun причиной отмены церемонии стали разногласия невесты с её отцом, вызванные его браком с девушкой, которая оказалась моложе его дочери.
Отмечается, что сама Риз-Джонс считает, что перенос свадьбы поможет наладить отношения с отцом, а также вернуть физическую форму после рождения третьего ребёнка.
Ранее СМИ сообщили, что Бэйл решил остаться в «Реале» после разговора с новым главным тренером команды Хуленом Лопетеги.
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