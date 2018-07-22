СМИ: Бэйл отменил свадьбу из-за отца невесты

Как сообщает The Sun причиной отмены церемонии стали разногласия невесты с её отцом, вызванные его браком с девушкой, которая оказалась моложе его дочери.

Отмечается, что сама Риз-Джонс считает, что перенос свадьбы поможет наладить отношения с отцом, а также вернуть физическую форму после рождения третьего ребёнка.

Ранее СМИ сообщили, что Бэйл решил остаться в «Реале» после разговора с новым главным тренером команды Хуленом Лопетеги.