ПАОК обыграл «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Греческий футбольный клуб ПАОК на своем поле одержал победу над швейцарским "Базелем" со счетом 2:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч прошел в Салониках.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хосе Каньяс (32-я минута) и Александр Прийович (80), у проигравших отличился Альбиан Айети (82). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах лесных пожаров в Греции. В понедельник из-за аномальной жары вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров, их жертвами, по последним данным, стали более 70 человек.

Ответный матч пройдет в Швейцарии 1 августа. Сильнейший в данном противостоянии в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с московским "Спартаком"