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ПАОК обыграл «Базель»
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ПАОК обыграл «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 

ТАСС 16 часов назад
Фото: @PAOK_FC
Греческий футбольный клуб ПАОК на своем поле одержал победу над швейцарским "Базелем" со счетом 2:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч прошел в Салониках.
В составе победителей забитыми мячами отметились Хосе Каньяс (32-я минута) и Александр Прийович (80), у проигравших отличился Альбиан Айети (82). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах лесных пожаров в Греции. В понедельник из-за аномальной жары вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров, их жертвами, по последним данным, стали более 70 человек.
Ответный матч пройдет в Швейцарии 1 августа. Сильнейший в данном противостоянии в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с московским "Спартаком".
В других матчах игрового дня казахстанская "Астана" дома обыграла датский "Мидтьюлланд" со счетом 2:1, шведский "Мальмё" в гостях оказался сильнее румынского ЧФР — 1:0.
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