Ещё
Первый тур РПЛ установил рекорд посещаемости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый тур РПЛ установил рекорд по средней посещаемости 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал рекордным по средней посещаемости матчей чемпионата России.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации издания, в среднем на восьми сыгранных матчах присутствовало 21204 человек.
Предыдущий рекорд был установлен в 2000 году, когда средняя посещаемость составила 18012 человек.
Самой посещаемой встречей стал матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА в Самаре — 39173 болельщика.
Ранее сообщалось, что первый тур РПЛ сезона-2018/19 стал самым нерезультативным в истории чемпионатов России.
RT на русском: последние новости
Источник: ЦСКА отказался от подписания контракта с Эрнандесом СМИ: РПЛ может перенести матч «Рубин» — «Зенит» ЦСКА объяснил причину вывода из состава хоккеиста Шумакова
Комментарии  Ещё 132 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защитник сборной России отверг предложения из Европы39
Мужчина взорвал себя на футбольном поле11
Определен самый мощный нытик в футболе5
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
«Вдул так вдул»: Карпин прилюдно унизил жену4
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение