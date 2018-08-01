Посещаемость российских матчей резко возросла

Первый тур РПЛ установил рекорд по средней посещаемости

Первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал рекордным по средней посещаемости матчей чемпионата России.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, в среднем на восьми сыгранных матчах присутствовало 21204 человек.

Предыдущий рекорд был установлен в 2000 году, когда средняя посещаемость составила 18012 человек.

Самой посещаемой встречей стал матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА в Самаре — 39173 болельщика.

Ранее сообщалось, что первый тур РПЛ сезона-2018/19 стал самым нерезультативным в истории чемпионатов России.