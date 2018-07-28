Ещё
Игроки сборной России получили новое звание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки сборной России по футболу стали заслуженными мастерами спорта 

ТК «Звезда» 28 июля 2018
Фото: ТАСС
Игроки сборной России по футболу получили звания заслуженных мастеров спорта России, а тренеры — заслуженных тренеров России. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.
Государственные награды спортсменам и их наставникам вручил президент РФ Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась утром 28 июля в Кремле.
Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова успешно выступила до домашнем чемпионате мира, впервые в своей истории дойдя до стадии четвертьфинала. В 1/4 россияне проиграли хорватам в серии пенальти.
ТК «Звезда»: последние новости
FIFA начала расследование против России по спекуляции билетами - источник Дзюба предложил Путину сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы Футболист забил уникальный гол с 40 метров: видео
Комментарии18  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»279
Олимпийскую чемпионку нашли мертвой на острове15
Смолов вновь ошибся34
Шарапова показала интимное фото50
Тарасова высказалась о наградах для футболистов569
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение