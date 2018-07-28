Игроки сборной России получили новое звание

Игроки сборной России по футболу стали заслуженными мастерами спорта

Игроки сборной России по футболу получили звания заслуженных мастеров спорта России, а тренеры — заслуженных тренеров России. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.

Государственные награды спортсменам и их наставникам вручил президент РФ Владимир Путин . Торжественная церемония состоялась утром 28 июля в Кремле.